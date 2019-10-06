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Зі студентського гуртожитку у Дніпрі евакуювали близько 200 осіб — ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. З гуртожитку № 2 Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” евакуювали близько 200 осіб. Про це повідомили у пресцентрі Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

Зі студентського гуртожитку у Дніпрі евакуювали близько 200 осіб — ДСНС

“5 жовтня о 17:00 до Служби порятунку „101“ надійшла інформація про провал ґрунту біля будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету „Дніпровська політехніка“, який розташований по проспекту Дмитра Яворницького у Соборному районі міста Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на розі 5-поверхової будівлі просіло асфальтове покриття тротуару та утворилося провалля розміром 3×2 метри та глибиною близько 1,5 метрів. “На першому поверсі будівлі розташована аптека, на стінах якої утворилися значні тріщини”, — додається у повідомленні.

“Керівництвом університету прийнято рішення про відселення мешканців гуртожитку. Особовим складом підрозділів ДСНС надано допомогу у переселенні близько 200 осіб”, — зазначили у пресцентрі.

Додається, що у провалля засипано близько 25 куб. м землі та 10 куб. м бетону.

Як раніше повідомляв міський голова Дніпра Борис Філатов, наразі будівля відключена від газо, електро та водопостачання, а на 6 жовтня заплановано засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині в гуртожитку сталася пожежа

Нагадаємо, у Дніпрі горіло підприємство з виробництва снеків і сухариків.

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