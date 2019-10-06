Из студенческого общежития в Днепре эвакуировали около 200 человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Из общежития № 2 Национального технического университета “Днепровская политехника” эвакуировали приблизительно 200 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“5 октября в 17:00 в Службу спасения „101“ поступила информация о провале грунта у здания общежития № 2 Национального технического университета „Днепровская политехника“, который расположен по проспекту Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города Днепр”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3×2 метра и глубиной около 1,5 метров. “На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой образовались значительные трещины”, — добавляется в сообщении.
“Руководством университета принято решение об отселении жителей общежития. Личным составом подразделений ГСЧС оказана помощь в переселении около 200 человек”, — отметили в пресс-центре.
Добавляется, что в пропасть засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона.
Как ранее сообщал мэр Днепра Борис Филатов, пока здание отключено от газо-, электро- и водоснабжения, а на 6 октября запланировано заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Напомним, в Днепре горело предприятие по производству снеков и сухариков.