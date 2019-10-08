Провал ґрунту під гуртожитком у Дніпрі: стали відомі терміни розселення студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Студентів Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, які проживали у другому гуртожитку під яким на вихідних провалився ґрунт, обіцяють розселити до кінця тижня. Про це УНН повідомив директор студентського містечка Олександр Борисевич.
“Ми займаємося організацією ремонтних робіт. Поселення йде. Думаю, до кінця тижня, якщо всі студенти приїдуть, то ми їх всіх поселимо. Жодному відмовлено не було”, — розповів він.
Як раніше повідомляв УНН, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб, через ситуацію, яка склалась напередодні у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.
Також за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Раніше повідомлялося, що студентам, які проживали у цьому гуртожитку надали індивідуальний план навчання.