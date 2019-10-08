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Провал ґрунту під гуртожитком у Дніпрі: стали відомі терміни розселення студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Студентів Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, які проживали у другому гуртожитку під яким на вихідних провалився ґрунт, обіцяють розселити до кінця тижня. Про це УНН повідомив директор студентського містечка Олександр Борисевич.

Провал ґрунту під гуртожитком у Дніпрі: стали відомі терміни розселення студентів

“Ми займаємося організацією ремонтних робіт. Поселення йде. Думаю, до кінця тижня, якщо всі студенти приїдуть, то ми їх всіх поселимо. Жодному відмовлено не було”, — розповів він.

Як раніше повідомляв УНН, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб, через ситуацію, яка склалась напередодні у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.

Також за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що студентам, які проживали у цьому гуртожитку надали індивідуальний план навчання.

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