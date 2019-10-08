Провал грунта под общежитием в Днепре: стали известны сроки расселения студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Студентов Национального технического университета “Днепровская политехника”, которые проживали во втором общежитии под которым выходных провалился грунт, обещают расселить до конца недели. Об этом УНН сообщил директор студенческого городка Александр Борисович.
“Мы занимаемся организацией ремонтных работ. Поселение идет. Думаю, до конца недели, если все студенты приедут, то мы их всех поселим. Ни одному отказано не было”, — рассказал он.
Как ранее сообщал УНН, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника” треснула одна из стен здания.
Напомним, утром 6 октября в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника”.
Также по данному факту полиция открыла уголовное производство.
Ранее сообщалось, что студентам, которые проживали в этом общежитии предоставили индивидуальный план обучения.