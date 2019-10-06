Провал ґрунту під гуртожитком в Дніпрі: відбулось засідання надзвичайної комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Зранку в неділю, 6 жовтня у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб, через ситуацію, яка склалась напередодні у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Дніпровської міської ради.
“Так, протягом минулої ночі фахівці знімали відмітки руху гуртожитку Національного технічного університету „Дніпровська політехніка“. Надвечір 5 жовтня виявили зміщення будівлі на один сантиметр. Наразі її руху не зафіксовано. Приміщення відключили від комунікацій газо- та електропостачання. В яму засипали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону”, — повідомили у міській раді.
Зі слів представників комісії, проблематика, зокрема Нагірного схилу, відома.
“Нині планують обстежити всі прилеглі будівлі та дослідити тамтешні ґрунти. У тому числі перевірити небезпечні пустоти. Це зроблять за допомогою спеціального обладнання. Також хочуть встановити додаткові маячки на будівлю гуртожитку”, — йдеться в повідомленні.
Загалом, зазначають у раді, те, що сталося, — питання критичної інфраструктури міста.
“Коли фахівці зможуть зайти під будівлю гуртожитку „Дніпровської політехніки“ та оцінити наслідки пошкоджень, комісія визначить орієнтовно через 48 годин”, — повідомляють у міській раді.
Для студентів, що мешкають у другому гуртожитку, організовано тимчасовий штаб. Яке фінансування виділять на усунення проблеми та звідки братимуть кошти, буде відомо після остаточних висновків. Для цього зберуть робочу групу з технічних фахівців і спеціалістів із геодезії, а також фінансових експертів, котрі підіб‘ють вартість робіт.
Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі.
За інформацією ДСНС, з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб.