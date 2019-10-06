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Провал ґрунту під гуртожитком в Дніпрі: відбулось засідання надзвичайної комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Зранку в неділю, 6 жовтня у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб, через ситуацію, яка склалась напередодні у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Дніпровської міської ради.

Провал ґрунту під гуртожитком в Дніпрі: відбулось засідання надзвичайної комісії

“Так, протягом минулої ночі фахівці знімали відмітки руху гуртожитку Національного технічного університету „Дніпровська політехніка“. Надвечір 5 жовтня виявили зміщення будівлі на один сантиметр. Наразі її руху не зафіксовано. Приміщення відключили від комунікацій газо- та електропостачання. В яму засипали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону”, — повідомили у міській раді.

Зі слів представників комісії, проблематика, зокрема Нагірного схилу, відома.

“Нині планують обстежити всі прилеглі будівлі та дослідити тамтешні ґрунти. У тому числі перевірити небезпечні пустоти. Це зроблять за допомогою спеціального обладнання. Також хочуть встановити додаткові маячки на будівлю гуртожитку”, — йдеться в повідомленні.

Загалом, зазначають у раді, те, що сталося, — питання критичної інфраструктури міста.

“Коли фахівці зможуть зайти під будівлю гуртожитку „Дніпровської політехніки“ та оцінити наслідки пошкоджень, комісія визначить орієнтовно через 48 годин”, — повідомляють у міській раді.

Для студентів, що мешкають у другому гуртожитку, організовано тимчасовий штаб. Яке фінансування виділять на усунення проблеми та звідки братимуть кошти, буде відомо після остаточних висновків. Для цього зберуть робочу групу з технічних фахівців і спеціалістів із геодезії, а також фінансових експертів, котрі підіб‘ють вартість робіт.

Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі.

За інформацією ДСНС, з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб.

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