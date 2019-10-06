Провал почвы под общежитием в Днепре: состоялось заседание чрезвычайной комиссии

КИЕВ. 6 октября. УНН. Утром в воскресенье, 6 октября в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Днепровской городского совета.