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Провал почвы под общежитием в Днепре: состоялось заседание чрезвычайной комиссии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Утром в воскресенье, 6 октября в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Днепровской городского совета.

Провал почвы под общежитием в Днепре: состоялось заседание чрезвычайной комиссии

“Так, за прошедшие ночи специалисты снимали отметки движения общежитии Национального технического университета „Днепровская политехника“. К вечеру 5 октября обнаружили смещение здания на один сантиметр. Сейчас ее движения не зафиксировано. Помещение отключили от коммуникаций газо- и электроснабжения. В яму засыпали 25 кубометров земли и 10 кубометров бетона”, — сообщили в городском совете.

По словам представителей комиссии, проблематика, в частности Нагорного склона, известна.

“Сейчас планируют обследовать все близлежащие здания и исследовать местные почвы. В том числе проверить опасные пустоты. Это сделают с помощью специального оборудования. Также хотят установить дополнительные маячки на здание общежития”, — говорится в сообщении.

В общем, отмечают в совете, то, что произошло — вопрос критической инфраструктуры города.

“Когда специалисты смогут зайти под здание общежития „Днепровской политехники“ и оценить последствия повреждений, комиссия определит ориентировочно через 48 часов”, — сообщают в городском совете.

Для студентов, проживающих во втором общежитии, организован временный штаб. Какое финансирование выделят на устранение проблемы и откуда брать средства, будет известно после окончательных выводов. Для этого соберут рабочую группу из технических специалистов и специалистов по геодезии, а также финансовых экспертов, которые подведут стоимость работ.

Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника” треснула одна из стен здания.

По информации ГСЧС, из общежития эвакуировали около 200 человек.

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