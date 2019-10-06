Провал почвы под общежитием в Днепре: состоялось заседание чрезвычайной комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Утром в воскресенье, 6 октября в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Днепровской городского совета.
“Так, за прошедшие ночи специалисты снимали отметки движения общежитии Национального технического университета „Днепровская политехника“. К вечеру 5 октября обнаружили смещение здания на один сантиметр. Сейчас ее движения не зафиксировано. Помещение отключили от коммуникаций газо- и электроснабжения. В яму засыпали 25 кубометров земли и 10 кубометров бетона”, — сообщили в городском совете.
По словам представителей комиссии, проблематика, в частности Нагорного склона, известна.
“Сейчас планируют обследовать все близлежащие здания и исследовать местные почвы. В том числе проверить опасные пустоты. Это сделают с помощью специального оборудования. Также хотят установить дополнительные маячки на здание общежития”, — говорится в сообщении.
В общем, отмечают в совете, то, что произошло — вопрос критической инфраструктуры города.
“Когда специалисты смогут зайти под здание общежития „Днепровской политехники“ и оценить последствия повреждений, комиссия определит ориентировочно через 48 часов”, — сообщают в городском совете.
Для студентов, проживающих во втором общежитии, организован временный штаб. Какое финансирование выделят на устранение проблемы и откуда брать средства, будет известно после окончательных выводов. Для этого соберут рабочую группу из технических специалистов и специалистов по геодезии, а также финансовых экспертов, которые подведут стоимость работ.
Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета “Днепровская политехника” треснула одна из стен здания.
По информации ГСЧС, из общежития эвакуировали около 200 человек.