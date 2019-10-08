Жителям аварийного общежития в Днепре пообещали материальную помощь

"Городской совет по собственной инициативе решил оказать материальную помощь всем студентам, которые были выселены - это примерно 419 человек, из них еще около 200 находятся дома, они не приехали в общежитие. Мы хотим оказать помощь в размере от 2,5 до 5 тысяч гривен на переселение каждому студенту в новое общежитие. Эти деньги у нас есть, мы будем выплачивать", - сказал Шикуленко.

Также, по его словам, будут выделены средства для администрации Национального технического университета "Днепровская политехника" на расходы, связанные с переселением студентов. Впрочем, назвать точную сумму Шикуленко не смог, ведь сейчас необходимый размер средств еще выясняется.

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Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания. По информации ГСЧС, из общежития эвакуировали около 200 человек.

Полиция квалифицировала инцидент как служебную халатность.

Чрезвычайная комиссия решила продлить ограничение доступа студентов к аварийному общежитию. Студентов, которые жили в этом общежитии, обещали расселить до конца недели.