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Мер Одеси Труханов запитав у військового, чому він не в окопі

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Мер Одеси Геннадій Труханов нагрубив військовослужбовцю, який запитав його про пам'ятник Олександру Пушкіну. Труханов відповів: "Чому ви не в окопах?" на питання про адепта російського миру.

Мер Одеси Труханов запитав у військового, чому він не в окопі

Мер Одеси Геннадій Труханов нагрубив військовослужбовцю 122-ї бригади Мирославу Отковичу, який запитав в мера про пам’ятник Олександру Пушкіну, передає УНН.

Деталі

Откович у Facebook повідомив, що 27 червня він  перебував в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності свого підрозділу.

Біля міської ради Одеси Откович побачив вуличну виставку, яка вразила його до глибини душі. Це були уламки ракет та позначки ударів по кожному українському місту. Отковича заявив, що на цьому фоні особливо цинічно виглядав пам’ятник Пушкіну.

Військовий нагадав, що рішення про знесення цього символу "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане.

Тому він вирішив запитати про це мера Одеси Труханова.

На запитання військового, як він ставиться до того, що на фоні ракет, які прилітають по українських містах стоїть пам’ятник адепту російського миру Пушкіну, Труханов відповів: "Це для вас адепт російського миру, а для мене це не адепт російського миру…Що ви тут робите? Чому ви не в окопах?".

Доповнення

Ще у грудні 2024 року депутати Одеської міськради підтримали проєкт рішення, який зокрема включає виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою, зокрема Пушкіну.

Одесити та активісти неодноразово висловлювали думку про необхідність демонтажу цього пам'ятника.

Разом з тим, рішення про демонтаж має враховувати, що пам'ятник знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО, і будь-які дії в цій зоні потребують погодження з цією організацією. Деякі експерти та громадські діячі вважають, що пам'ятник є частиною культурної спадщини міста, а його демонтаж може бути розцінений як акт вандалізму. З іншого боку, існує думка, що цей пам'ятник є символом російської імперської політики та його збереження є неприпустимим в сучасних умовах.

Геннадій Труханов висловлював думку, що зносити пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну в Одесі не потрібно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Одеса
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