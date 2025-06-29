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Мэр Одессы Труханов спросил у военного, почему он не в окопе

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Мэр Одессы Геннадий Труханов нагрубил военнослужащему, который спросил его о памятнике Александру Пушкину. Труханов ответил: "Почему вы не в окопах?" на вопрос об адепте русского мира.

Мэр Одессы Труханов спросил у военного, почему он не в окопе

Мэр Одессы Геннадий Труханов нагрубил военнослужащему 122-й бригады Мирославу Отковичу, который спросил мэра о памятнике Александру Пушкину, передаёт УНН.

Детали

Откович в Facebook сообщил, что 27 июня он находился в Одессе с целью налаживания взаимодействия с местными волонтёрами и содействия обороноспособности своего подразделения.

Возле городского совета Одессы Откович увидел уличную выставку, которая поразила его до глубины души. Это были обломки ракет и отметки ударов по каждому украинскому городу. Откович заявил, что на этом фоне особенно цинично выглядел памятник Пушкину.

Военный напомнил, что решение о сносе этого символа "русского мира" принято давно, но до сих пор не выполнено.

Поэтому он решил спросить об этом мэра Одессы Труханова.

На вопрос военного, как он относится к тому, что на фоне ракет, прилетающих по украинским городам, стоит памятник адепту русского мира Пушкину, Труханов ответил: "Это для вас адепт русского мира, а для меня это не адепт русского мира… Что вы здесь делаете? Почему вы не в окопах?".

Дополнение

Ещё в декабре 2024 года депутаты Одесского горсовета поддержали проект решения, который, в частности, включает выделение средств на проектирование работ по демонтажу 13 памятников с российской имперской символикой, в том числе Пушкину.

Одесситы и активисты неоднократно высказывали мнение о необходимости демонтажа этого памятника.

Вместе с тем, решение о демонтаже должно учитывать, что памятник находится в охранной зоне ЮНЕСКО, и любые действия в этой зоне требуют согласования с этой организацией. Некоторые эксперты и общественные деятели считают, что памятник является частью культурного наследия города, а его демонтаж может быть расценен как акт вандализма. С другой стороны, существует мнение, что этот памятник является символом российской имперской политики и его сохранение является недопустимым в современных условиях.

Геннадий Труханов высказывал мнение, что сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе не нужно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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