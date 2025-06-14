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"Менше часу було присвячено рф та Україні, але це буде наступного тижня", - Трамп про розмову з путіним

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Дональд Трамп повідомив, що з путіним обговорили конфлікт Ізраїлю та Ірану. Питання війни в Україні планують обговорити наступного тижня.

"Менше часу було присвячено рф та Україні, але це буде наступного тижня", - Трамп про розмову з путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в суботу, 14 червня обговорив з президентом рф володимиром путіним конфлікт Ізраїлю та Ірану, натомість значно менше говорили про війну росії та України. Щоправда, це обговорення планується на наступний тиждень. Про це Глава Білого дому повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп розповів деталі телефонної розмови з очільником кремля володимиром путіним, який зателефонував йому, щоб "дуже гарно привітати з днем народження". 

Президент путін зателефонував сьогодні вранці, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно

- йдеться у дописі.

За словами Трампа, його розмова з путіним тривала приблизно годину.

"Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України, - ред.) також повинна закінчитися", - заявив президент США. 

Нагадаємо

Під час 50-хвилинної розмови путін засудив дії Ізраїлю, а Трамп висловив стурбованість. Також обговорили готовність до переговорів між рф та Україною після 22 червня.

путін повідомив Трампу про обмін військовополоненими та підтвердив готовність рф продовжувати переговори з Україною після 22 червня. Раніше Трамп заявляв про початок переговорів.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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