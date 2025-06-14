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"Меньше времени было посвящено рф и Украине, но это будет на следующей неделе", - Трамп о разговоре с путиным

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что с путиным обсудили конфликт Израиля и Ирана. Вопрос войны в Украине планируют обсудить на следующей неделе.

"Меньше времени было посвящено рф и Украине, но это будет на следующей неделе", - Трамп о разговоре с путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 14 июня, обсудил с президентом рф владимиром путиным конфликт Израиля и Ирана, зато значительно меньше говорили о войне россии и Украины. Правда, это обсуждение планируется на следующую неделю. Об этом Глава Белого дома сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп рассказал детали телефонного разговора с главой кремля владимиром путиным, который позвонил ему, чтобы "очень хорошо поздравить с днем рождения". 

Президент путин позвонил сегодня утром, чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Намного меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он осуществляет запланированный обмен пленными – большое количество пленных с обеих сторон обменивается немедленно

- говорится в сообщении.

По словам Трампа, его разговор с путиным длился около часа.

"Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война (против Украины, - ред.) тоже должна закончиться", - заявил президент США. 

Напомним

Во время 50-минутного разговора путин осудил действия Израиля, а Трамп выразил обеспокоенность. Также обсудили готовность к переговорам между рф и Украиной после 22 июня.

путин сообщил Трампу об обмене военнопленными и подтвердил готовность рф продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. Ранее Трамп заявлял о начале переговоров.

рф во время переговоров в Стамбуле призналась, что их меморандум является ультиматумом - Зеленский 10.06.25, 13:57 • 3758 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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