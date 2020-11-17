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МБК "Миколаїв" підсилився американським легіонером з досвідом виступів за "Хімік"

МБК "Миколаїв" підсилився американським легіонером з досвідом виступів за "Хімік"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. МБК "Миколаїв" підписав контракт з розігруючим захисником із США Дерріком Колтером, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

У сезоні 2017/18 Колтер виступав за “Хімік”, з яким завоював “бронзу” Суперліги. Середні показники в 37 матчах Суперліги 16,0 очка + 5,0 передачі + 2,6 підбору (РЕ — 14,9).

Минулий сезон захисник провів у швейцарському БК “Массаньо” з яким в 7-ми матчах набирав по 12,6 очка і по 5,1 передачі в середньому за поєдинок.

Примітно, що після 8 зіграних матчів МБК “Миколаїв” займає передостаннє місце в Суперлізі.

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