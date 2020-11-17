МБК "Миколаїв" підсилився американським легіонером з досвідом виступів за "Хімік"

У сезоні 2017/18 Колтер виступав за “Хімік”, з яким завоював “бронзу” Суперліги. Середні показники в 37 матчах Суперліги 16,0 очка + 5,0 передачі + 2,6 підбору (РЕ — 14,9).

Минулий сезон захисник провів у швейцарському БК “Массаньо” з яким в 7-ми матчах набирав по 12,6 очка і по 5,1 передачі в середньому за поєдинок.

Примітно, що після 8 зіграних матчів МБК “Миколаїв” займає передостаннє місце в Суперлізі.