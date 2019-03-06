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Майже третину екзотичних фруктів в Україну імпортує Туреччина

Майже третину екзотичних фруктів в Україну імпортує Туреччина

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Основним постачальником екзотичних фруктів в Україну за останні роки залишається Туреччина. Про це зазначив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає УНН з посиланням на прес-службу Інституту аграрної економіки.

“За даними Державної служби статистики, у 2018 році обсяги імпорту плодів та горіхів становили 526 млн дол. США. Це більш ніж на 10% перевищило показник 2017 року у 477 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.

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За минулий рік з Туреччини імпортовано 239 тис. т фруктів, що помітно перевищило показник 2017 року у 189 тис. т. Торік частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту плодів склала 29,6%.

Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадорі (13,1%), Коста-Ріці (10,0%), Єгипті (6,0%), Іспанії (5,1%), Греції (4,4%) та Італії (3,1%). Ці сім країн сформували 2018 року понад 71% вартості імпорту продукції групи “плоди та горіхи” до України.

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“Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в Україні користуються цитрусові і банани, які формують 2/3 вартості її імпорту. Якщо в імпорті цитрусових більше половини обсягів стабільно належать Туреччині, то закупівлі бананів ми здійснюємо переважно в країнах Латинської Америки, зокрема Еквадорі і Коста-Ріці, які в 2018 році забезпечили понад 80% вартісних обсягів поставок”, - підсумував Микола Пугачов.

Нагадаємо, Україна за рік наростила імпорт товарів на 14% — до 56,3 млрд дол. США.

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