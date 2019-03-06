Почти треть экзотических фруктов в Украину импортирует Турция

"По данным Государственной службы статистики, в 2018 году объемы импорта плодов и орехов составляли 526 млн долл. США. Это более чем на 10% превысило показатель 2017 в 477 млн долл. США", - говорится в сообщении.

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За прошлый год из Турции импортировано 239 тыс. т фруктов, заметно превысило показатель 2017 в 189 тыс. т. В прошлом году доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 29,6%.

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (13,1%), Коста-Рике (10,0%), Египте (6,0%), Испании (5,1%), Греции (4,4%) и Италии (3,1%). Эти семь стран сформировали 2018 году более 71% стоимости импорта продукции группы "плоды и орехи" в Украину.

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"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в Украине пользуются цитрусовые и бананы, которые формируют 2/3 стоимости ее импорта. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов мы осуществляем преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре и Коста-Рике, которые в 2018 году обеспечили более 80% стоимостных объемов поставок", - подытожил Пугачев.

Напомним, Украина за год нарастила импорт товаров на 14% - до 56,3 млрд долл. США.