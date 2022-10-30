Майже 100 людей загинули в Індії через обвал мосту

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Телевізійні кадри агентства Reuters показали, як десятки людей чіпляються за троси та покручені залишки мосту через річку Мачху в місті Морбі, поки бригади швидкої допомоги намагаються їх врятувати.

Деякі піднялися на зламану споруду, щоб спробувати пробитися до берегів річки, а інші попливли в безпечне місце. Серед постраждалих багато дітей.

За словами офіційних осіб загинуло щонайменше 91 людина, ще десятки осіб також отримали поранення. Під час обвалу на мосту було близько 500 людей, 100 досі залишаються під водою.

Згідно з повідомленнями, близько 100 людей все ще залишаються в пастці у водах річки Мачу. На відео з місця видно, як багато борються у воді, намагаючись у темряві дістатися до берега. За словами місцевих жителів, серед загиблих багато жінок і дітей. Сімдесят людей врятовано та госпіталізовано.

Керівник муніципального агентства Морбі Сандіпсінх Зала сказав NDTV, що приватний трест Oreva, який відремонтував міст через державний тендер, не отримав від влади сертифікат придатності перед повторним відкриттям.

Додамо

Понад 133 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 153 людина.