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Mattel представила Barbie з діабетом 1 типу

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Компанія Mattel випустила першу ляльку Барбі з діабетом 1 типу, оснащену інсуліновою помпою та глюкометром. Ця іграшка є частиною серії, що прагне відобразити різноманіття та інклюзивність.

Mattel представила Barbie з діабетом 1 типу

Компанія Mattel оголосила про випуск першої у своїй історії моделі ляльки із діабетом першого типу. Іграшка має інсулінову помпу і глюкометр. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Нещодавно Mattel представила першу ляльку Барбі з цукровим діабетом 1 типу — останнє поповнення серії, яка, як стверджує компанія, була створена, "щоб дати змогу більшій кількості дітей побачити себе у ляльках і заохотити до гри, яка виходить за межі їхнього власного досвіду".

Цукровий діабет 1 типу — це аутоімунне захворювання, при якому організм атакує та знищує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Його часто діагностують у дитинстві, і пацієнтам потрібно щодня контролювати рівень глюкози та приймати інсулін.

Нову Барбі створено у співпраці з глобальною неприбутковою організацією Breakthrough T1D. Лялька носить на руці безперервний монітор глюкози (CGM), а для його фіксації використовує (рожевий, у стилі Барбі) медичний пластир у формі серця. У Барбі також є мобільний телефон з додатком CGM, який допомагає відстежувати рівень цукру в крові протягом дня.

Барбі має інсулінову помпу, яка автоматично дозує інсулін у міру потреби, а також носить сумочку, достатньо велику, щоб у ній помістилися всі необхідні речі, наприклад перекус.

Оголошуючи про випуск нової ляльки, Крістa Бергер, віцепрезидентка Barbie та голова глобального напряму ляльок, зазначила, що це "важливий крок у нашому прагненні до інклюзивності та представлення".

Доповнення

Перші темношкірі ляльки Барбі з’явилися у 60-х, а латиноамериканські — у 80-х. У 90-х і 2000-х роках з’явилося багато ляльок, які представляли професії, де жінки були недопредставлені. Ще шість років тому Барбі з інвалідністю не існувало.

Наразі в лінійці Fashionistas існує понад 175 варіантів Барбі з різними відтінками шкіри, кольорами очей, волосся, різними типами фігури й інвалідностями. Серед них — сліпа Барбі, темношкіра Барбі із синдромом Дауна, ляльки з слуховими апаратами, протезами та інвалідними візками, а також Барбі з вітиліго.

Барбі — не єдиний бренд, який зосередився на різноманітті. Наприклад, ляльки Lottie включають персонажів із синдромом Дауна та аутизмом, а Lego продає мініфігурки з фізичними та невидимими інвалідностями.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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