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Mattel представила Barbie с диабетом 1 типа

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Компания Mattel выпустила первую куклу Барби с диабетом 1 типа, оснащенную инсулиновой помпой и глюкометром. Эта игрушка является частью серии, стремящейся отразить многообразие и инклюзивность.

Mattel представила Barbie с диабетом 1 типа

Компания Mattel объявила о выпуске первой в своей истории модели куклы с диабетом первого типа. Игрушка имеет инсулиновую помпу и глюкометр. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Недавно Mattel представила первую куклу Барби с сахарным диабетом 1 типа — последнее пополнение серии, которая, как утверждает компания, была создана, "чтобы дать возможность большему количеству детей увидеть себя в куклах и поощрить к игре, которая выходит за пределы их собственного опыта".

Сахарный диабет 1 типа — это аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует и уничтожает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Его часто диагностируют в детстве, и пациентам нужно ежедневно контролировать уровень глюкозы и принимать инсулин.

Новая Барби создана в сотрудничестве с глобальной некоммерческой организацией Breakthrough T1D. Кукла носит на руке непрерывный монитор глюкозы (CGM), а для его фиксации использует (розовый, в стиле Барби) медицинский пластырь в форме сердца. У Барби также есть мобильный телефон с приложением CGM, которое помогает отслеживать уровень сахара в крови в течение дня.

Барби имеет инсулиновую помпу, которая автоматически дозирует инсулин по мере необходимости, а также носит сумочку, достаточно большую, чтобы в ней поместились все необходимые вещи, например перекус.

Объявляя о выпуске новой куклы, Криста Бергер, вице-президент Barbie и глава глобального направления кукол, отметила, что это "важный шаг в нашем стремлении к инклюзивности и представлению".

Дополнение

Первые темнокожие куклы Барби появились в 60-х, а латиноамериканские — в 80-х. В 90-х и 2000-х годах появилось много кукол, которые представляли профессии, где женщины были недопредставлены. Еще шесть лет назад Барби с инвалидностью не существовало.

Сейчас в линейке Fashionistas существует более 175 вариантов Барби с различными оттенками кожи, цветами глаз, волос, различными типами фигуры и инвалидностями. Среди них — слепая Барби, темнокожая Барби с синдромом Дауна, куклы со слуховыми аппаратами, протезами и инвалидными колясками, а также Барби с витилиго.

Барби — не единственный бренд, который сосредоточился на многообразии. Например, куклы Lottie включают персонажей с синдромом Дауна и аутизмом, а Lego продает минифигурки с физическими и невидимыми инвалидностями.

Lego открывает фабрику игрушек во Вьетнаме, которая планирует полностью работать на чистой энергии10.04.25, 09:52 • 10715 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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