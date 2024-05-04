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Масштабну пожежу на деревообробному підприємстві в Миколаєві локалізовано, триває гасіння окремих осередків

Масштабну пожежу на деревообробному підприємстві в Миколаєві локалізовано, триває гасіння окремих осередків

Київ • УНН

 • 26155 перегляди

На деревообробному підприємстві в Інгульському районі Миколаєва сталася масштабна пожежа, яку вдалося локалізувати на площі 2 000 квадратних метрів після того, як пожежники боролися з вогнем протягом ночі.

Вночі на деревообробному підприємстві в Інгульському районі Миколаєва виникла пожежа, яку на ранок локалізували на площі 2 тис. кв. м. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Уночі 4 травня в Інгульському районі м. Миколаєва виникла масштабна пожежа на території деревообробного підприємства. На місце було направлено чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС

- йдеться в повідомленні.

Гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому поширенню вогню. Станом на 05:25 пожежу вдалося локалізувати на площі 2000 кв. м.

Від ДСНС на місці працює 64 пожежники, залучено 17 одиниць спецтехніки. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. "Наразі триває гасіння окремих осередків горіння", - зазначено в повідомленні.

У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС04.05.24, 08:05 • 74025 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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