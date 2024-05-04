Масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве локализован, продолжается тушение отдельных очагов

Ночью на деревообрабатывающем предприятии в Ингульском районе Николаева возник пожар, который на утро локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Ночью 4 мая в Ингульском районе г. Николаева возник масштабный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. На место были направлены дежурные караулы и спецтехника городских подразделений ГСЧС - говорится в сообщении.

Тушение осложняется сильным порывистым ветром, что способствует быстрому распространению огня. По состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 кв. м.

От ГСЧС на месте работает 64 пожарных, привлечено 17 единиц спецтехники. Также привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. "Сейчас продолжается тушение отдельных очагов горения", - указано в сообщении.

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