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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Масштабні військові навчання показали вплив Росії на Білорусь у протистоянні із Заходом - Reuters

Масштабні військові навчання показали вплив Росії на Білорусь у протистоянні із Заходом - Reuters

Київ • УНН

 • 20619 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У четвер Росія починає активну фазу широкомасштабних військових навчань у Білорусі, демонструючи силу, яка показує, як посилення контролю Москви над Мінськом розширило її можливості протистояння із Заходом через Україну. Про це УНН пише з посиланням на Міноборони РФ та Reuters.

Спільні навчання Allied Resolve, які НАТО назвало найбільшим розгортанням Росії в Білорусі з часів холодної війни, продовжаться до 20 лютого і є частиною нарощування російських військ поблизу України, що викликало побоювання вторгнення.

Деталі

Росія, яка заперечує будь-які плани вторгнення, не повідомила, скільки військ буде задіяно. Багато військ були перекинуті за тисячі кілометрів із Східного військового округу Росії на Далекому Сході.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, як очікується, матиме 30 000 військовослужбовців, а також сили спеціального призначення, винищувачі Су-35, системи ППО С-400 і ракети "Іскандер", здатні нести ядерну зброю.

Контекст

З військової точки зору, розгортання створює новий фронт для занепокоєння України та скорочує сили Києва навколо довгого кордону із Білоруссю, заявив директор з досліджень у галузі міжнародної безпеки аналітичного центру RUSI у Лондоні Ніл Мелвін.

Розгортання на півночі України значно наблизило російські війська до столиці України Києва, який знаходиться трохи більш ніж за 90 км від кордону в найближчій точці.

За словами Мелвіна, з розгортанням винищувачів та систем ППО Росія отримала набагато ефективніше оборонне прикриття для свого калінінградського ексклаву в Європі, а системи радіоелектронного придушення в Білорусі ускладнюють збирання західної розвідувальної інформації.

"Думаю, він (Лукашенко - ред) остаточно вирішив, що для того, щоб залишитися при владі, йому слід покладатися на свій стратегічний союз із Москвою, і, звичайно, ці спільні військові навчання ще один прояв цієї нової близькості, — додав Мелвін. —Тепер він має повну підтримку Путіна в обмін на його лояльність. Зважаючи на все, обидві сторони задоволені цією угодою принаймні на даний момент".

До слова, Олександр Лукашенко перебуває при владі з 1994 року.

"Це базовий код для постійної присутності, — сказав науковий співробітник лондонського аналітичного центру Chatham House Матьє Булег. — Ви можете називати це як хочете: якою б не була риторика навколо цього, це перетвориться на неформальну постійну присутність, яку завжди хотіла Росія".

Доповнення

Останніми місяцями Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва та Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту "Союзної держави". Російські військові літаки наразі регулярно патрулюють білоруський кордон.

Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр у Гродно на заході Білорусі.

Очікується, що 27 лютого у Білорусі відбудеться референдум щодо зміни конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу "нейтральної" країни та "без'ядерної" зони.

Кремль заявив, що російські війська повернуться у свої постійні гарнізони після закінчення навчань.

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