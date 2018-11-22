Масштабне "мінування" в Дніпрі: злочинці вимагали 150 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Дніпрі злочинці погрожували підірвати вокзал та три станції метрополітену та вимагали від правоохоронців 150 тис. гривень. Про це УНН повідомили правоохоронні органи.
Вчора о першій годині дня до правоохоронних органів Дніпропетровської області надійшов лист на електронну пошту з вимогою перерахувати грошові кошти у сумі 150 тис. гривень, інакше сьогодні, 22 листопада, о 9 годині ранку буде підірвано вокзал та три станції метрополітену у м. Дніпро.
Як повідомляв УНН, метрополітен і три вокзали - Центральний, Південний та автовокзал - "мінували" у Дніпрі. За інформацією правоохоронців, евакуювали більше тисячі осіб. Проте повідомлення виявилось неправдивим.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську чоловіка поміщено на примусове лікування до психіатричної лікарні через неодноразові повідомлення про замінування будівель.
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