Масштабное "минирование" в Днепре: преступники требовали 150 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Днепре преступники угрожали взорвать вокзал и три станции метрополитена и требовали от правоохранителей 150 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН правоохранительные органы.
Вчера в час дня в правоохранительные органы Днепропетровской области поступило письмо на электронную почту с требованием перечислить денежные средства в сумме 150 тыс. гривен, иначе сегодня, 22 ноября, в 9:00 утра будет подорвано вокзал и три станции метрополитена в г. Днепр.
Как сообщал УНН, метрополитен и три вокзала - Центральный, Южный и автовокзал - "минировали" в Днепре. По информации правоохранителей, эвакуировали более тысячи человек. Однако сообщение оказалось ложным.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске мужчина помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу из-за неоднократных сообщение о заминировании зданий.
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