росія вдарила по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
Київ • УНН
У Запоріжжі уламки ворожого БПЛА спричинили пожежу на території приватного підприємства площею 400 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає.
У ніч на 8 березня, близько 02:00, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на території приватного підприємства в Запоріжжі виникла масштабна пожежа. Про це інформує ДСНС Запоріжжя, передає УНН.
Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 кв. м.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців, які працювали в умовах високої температури та сильного задимлення, пожежу оперативно ліквідували.
В ДСНС Запоріжжя також повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено два автомобілі, що знаходилися неподалік.
На щастя, жертв і постраждалих немає
Зазначається, що всього на ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.
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