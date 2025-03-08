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росія вдарила по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)

Київ • УНН

 • 17914 перегляди

У Запоріжжі уламки ворожого БПЛА спричинили пожежу на території приватного підприємства площею 400 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає.

росія вдарила по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)

У ніч на 8 березня, близько 02:00, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на території приватного підприємства в Запоріжжі виникла масштабна пожежа. Про це інформує ДСНС Запоріжжя, передає УНН.  

Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 кв. м.

- йдеться у дописі рятувальників.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців, які працювали в умовах високої температури та сильного задимлення, пожежу оперативно ліквідували.

В ДСНС Запоріжжя також повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено два автомобілі, що знаходилися неподалік.

На щастя, жертв і постраждалих немає

- підсумували рятувальники.

Зазначається, що всього на ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Спалахнули пожежі, постраждала критична інфраструктура: в Одесі показали наслідки масованої атаки БпЛА08.03.25, 02:28 • 31131 перегляд

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