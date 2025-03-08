россия ударила по Запорожью: возник масштабный пожар (фото)
Киев • УНН
В Запорожье обломки вражеского БПЛА вызвали пожар на территории частного предприятия площадью 400 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
В ночь на 8 марта, около 02:00, в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на территории частного предприятия в Запорожье возникла масштабная пожара. Об этом информирует ГСЧС Запорожья, передает УНН.
Огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения, общая площадь возгорания составила 400 кв. м.
Благодаря слаженным действиям пожарных, которые работали в условиях высокой температуры и сильного задымления, пожар оперативно ликвидировали.
В ГСЧС Запорожья также сообщили, что взрывной волной повреждено два автомобиля, которые находились неподалеку.
К счастью, жертв и пострадавших нет
Отмечается, что всего для ликвидации последствий от ГУ ГСЧС привлекалось 23 спасателя и 5 единиц техники.
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