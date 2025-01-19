Масштабна аварія на тепломережі у Києві: сотні будинків без опалення

У Солом'янському районі Києва 452 житлових будинки залишились без тепла через пошкодження трубопроводу. Для двох лікарень встановлено мобільні котельні. Про це у неділю повідомили в КМДА, передає УНН.

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Як вказали в КМДА, діаметр пошкодженого трубопроводу – 450 мм.

Для корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнуто мобільні котельні для обігріву приміщень та підтримки необхідної температури.

Наразі фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять роботи з відкачування води з теплової камери.

Роботи планують завершити за добу, вказали в КМДА,

Про ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію повідомлять у Telegram-каналі Київ Комунальний.

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