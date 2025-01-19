Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления
Киев • УНН
В столице в результате повреждения трубопровода 452 дома остались без отопления. Мобильные котельные установили для двух больниц, ремонтные работы продлятся сутки.
В Соломенском районе Киева 452 жилых дома остались без тепла из-за повреждения трубопровода. Для двух больниц установлены мобильные котельные. Об этом в воскресенье сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Как указали в КГГА, диаметр поврежденного трубопровода - 450 мм.
Для корпусов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2 развернуты мобильные котельные для обогрева помещений и поддержания необходимой температуры.
Сейчас специалисты КП «Киевтеплоэнерго» проводят работы по откачке воды из тепловой камеры.
Работы планируют завершить за сутки, указали в КГГА,
О ликвидации повреждения и другую дополнительную информацию сообщат в Telegram-канале Киев Коммунальный.
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