Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления

В Соломенском районе Киева 452 жилых дома остались без тепла из-за повреждения трубопровода. Для двух больниц установлены мобильные котельные. Об этом в воскресенье сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Как указали в КГГА, диаметр поврежденного трубопровода - 450 мм.

Для корпусов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2 развернуты мобильные котельные для обогрева помещений и поддержания необходимой температуры.

Сейчас специалисты КП «Киевтеплоэнерго» проводят работы по откачке воды из тепловой камеры.

Работы планируют завершить за сутки, указали в КГГА,

О ликвидации повреждения и другую дополнительную информацию сообщат в Telegram-канале Киев Коммунальный.

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