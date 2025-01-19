Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления

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Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 148533 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 92988 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 175399 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 149332 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 182072 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 129555 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 116633 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107619 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления

Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления

Киев  •  УНН

 • 5320 просмотра

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В столице в результате повреждения трубопровода 452 дома остались без отопления. Мобильные котельные установили для двух больниц, ремонтные работы продлятся сутки.

В Соломенском районе Киева 452 жилых дома остались без тепла из-за повреждения трубопровода. Для двух больниц установлены мобильные котельные. Об этом в воскресенье сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Как указали в КГГА, диаметр поврежденного трубопровода - 450 мм.

Для корпусов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2 развернуты мобильные котельные для обогрева помещений и поддержания необходимой температуры.

Сейчас специалисты КП «Киевтеплоэнерго» проводят работы по откачке воды из тепловой камеры.

Работы планируют завершить за сутки, указали в КГГА,

О ликвидации повреждения и другую дополнительную информацию сообщат в Telegram-канале Киев Коммунальный.

В Киеве начали уборку сгоревших из-за атак рф автомобилей17.01.25, 09:37 • 31662 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
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