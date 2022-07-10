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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Масові протести на Шрі-Ланці: постраждало понад 100 людей

Масові протести на Шрі-Ланці: постраждало понад 100 людей

Київ • УНН

 • 89702 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок масового протесту на Шрі-Ланці 9 липня постраждало 103 людини. Про це повідомляє місцевий телеканал News 1st, пише УНН.

Деталі

Представник Національної лікарні Коломбо заявив, що 55 осіб наразі отримують меддопомогу у лікарні, одна людина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Серед постраждалих було 11 журналістів, шість із них - співробітники News 1st.

Раніше

За даними ЗМІ, президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса наступного тижня піде у відставку. Таке рішення було ухвалено на тлі масових протестів.

Нагадаємо

Шрі-Ланка накопичила зовнішній борг обсягом 51 мільярд доларів та призупинила погашення майже 7 мільярдів доларів боргу. Економічна криза майже спустошила валютні резерви країни.

Також відчувається паливна криза, на тлі якої Шрі-Ланка навіть спрямувала до росії двох міністрів для переговорів про дешеве паливо.

Через найгіршу економічну кризу за сім десятиліть у країні вибухнули протести. Поліція у столиці Шрі-Ланки Коломбо ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом.

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