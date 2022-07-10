Массовые протесты на Шри-Ланке: пострадали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате массового протеста на Шри-Ланке 9 июля пострадали 103 человека. Об этом сообщает местный телеканал News 1st, пишет УНН.
Детали
Представитель Национальной больницы Коломбо заявил, что 55 человек сейчас получают медпомощь в больнице, один человек находится в отделении интенсивной терапии.
Среди пострадавших было 11 журналистов, шестеро из них – сотрудники News 1st.
Ранее
По данным СМИ, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на следующей неделе уйдет в отставку. Такое решение принято на фоне массовых протестов.
Напомним
Шри-Ланка накопила внешний долг объемом 51 миллиард долларов и приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов долга. Экономический кризис почти опустошил валютные резервы страны.
Также ощущается топливный кризис, на фоне которого Шри-Ланка даже направила в россию двух министров для переговоров о дешевом топливе.
Из-за наихудшего экономического кризиса за семь десятилетий в стране разразились протесты. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против протестующих студентов 8 июля перед запланированным митингом.