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Масове отруєння на Мадагаскарі руйнує вуличний ресторанний бізнес

Київ • УНН

 • 2262 перегляди

Десятки людей загинули на Мадагаскарі від харчового отруєння, зокрема після вечірки, що викликало страх серед населення. Це призвело до значних економічних втрат для малих вуличних ресторанів, чиї доходи впали на 70%.

Масове отруєння на Мадагаскарі руйнує вуличний ресторанний бізнес

У Амбохімалази, у південному регіоні Мадагаскару, внаслідок харчового отруєння після вечірки десятки людей загинули. За даними RFI, медичні джерела вказують, що отруєння могло бути навмисним. Але для визначення типу отрути очікують результати тестів, передає УНН.

Контекст

Тиждень тому стало выдомо, що внаслідок харчового отруєння після вечірки з нагоди дня народження в місті Антананаріву на Мадагаскарі 17 людей загинули. Згодом кількість жертв почало зростати.  Національна поліція і жандармерія проводять спільне розслідування у цій справі. Станом на сьогодні відомо, що кількість смертей на Мадагаскарі загалом продовжує зростати. Є інші випадки. За даними влади, з середини червня 2025 року в кількох регіонах країни в результаті харчового отруєння померли 42 людини.  Щодо отруєння були суперечливі висновки. Певні джерела заперечують навмисне отруєння. Але медичні джерела всве ще очікують результати аналізів, проведених для визначення типу використаної отрути. 

Трагедія з отруєнням в Мадагаскарі викликає тривожну реакцію, який вражає невеликих рестораторів

У цьому контексті невизначеності страх охоплює багатьох споживачів, які більше не наважуються ходити до "гарготів" – цих маленьких, зазвичай людних вуличних ресторанів. В Антананаріву, столиці Мадагаскару, багато з цих рестораторів зазнають великих економічних збитків.

Зазвичай мешканці району Андавамамба приходять сюди, щоб скуштувати "компози" - мадагаскарську страву на основі овочів і макаронів, але за останні два тижні через страх перед харчовим отруєнням їхні доходи впали на 70%.

Зазвичай в цей час дня, люди приходять і йдуть, стоять у черзі, але зараз нікого немає. Багато людей запитують нас, чи безпечна їжа, чи чиста вона, чи не ризикують вони захворіти.

- розповідає ресторатор. 

Нагадаємо

Компанія Haribo відкликає окремі партії цукерок Happy Cola F!ZZ у Нідерландах після того, як у них було знайдено канабіс, а кілька людей, включаючи дітей, отруїлися.

У Маріуполі шість окупантів "задвухсотилися" від отруєного алкоголю під час свят - міськрада03.01.25, 13:23 • 26551 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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