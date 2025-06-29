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Массовое отравление на Мадагаскаре разрушает уличный ресторанный бизнес

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

Десятки людей погибли на Мадагаскаре от пищевого отравления, в том числе после вечеринки, что вызвало страх среди населения. Это привело к значительным экономическим потерям для малых уличных ресторанов, чьи доходы упали на 70%.

Массовое отравление на Мадагаскаре разрушает уличный ресторанный бизнес

В Амбохималазе, в южном районе Мадагаскара, в результате пищевого отравления после вечеринки десятки людей погибли. По данным RFI, медицинские источники указывают, что отравление могло быть преднамеренным. Но для определения типа яда ожидают результаты тестов, передает УНН.

Контекст

Неделю назад стало известно, что в результате пищевого отравления после вечеринки по случаю дня рождения в городе Антананариву на Мадагаскаре 17 человек погибли. Впоследствии число жертв стало расти. Национальная полиция и жандармерия проводят совместное расследование по этому делу. На сегодняшний день известно, что число смертей на Мадагаскаре в целом продолжает расти. Есть другие случаи. По данным властей, с середины июня 2025 года в нескольких регионах страны в результате пищевого отравления умерли 42 человека. Относительно отравления были противоречивые выводы. Определенные источники отрицают умышленное отравление. Но медицинские источники все еще ожидают результаты анализов, проведенных для определения типа использованного яда.

Трагедия с отравлением на Мадагаскаре вызывает тревожную реакцию, поражающую небольших рестораторов

В этом контексте неопределенности страх охватывает многих потребителей, которые больше не осмеливаются ходить в «гарготы» — эти маленькие, обычно людные уличные рестораны. В Антананариву, столице Мадагаскара, многие из этих рестораторов несут большие экономические убытки.

Обычно жители района Андавамамба приходят сюда, чтобы попробовать «компози» — мадагаскарское блюдо на основе овощей и макарон, но за последние две недели из-за страха перед пищевым отравлением их доходы упали на 70%.

Обычно в это время дня, люди приходят и уходят, стоят в очереди, но сейчас никого нет. Многие люди спрашивают нас, безопасна ли еда, чиста ли она, не рискуют ли они заболеть.

- рассказывает ресторатор.

Напомним

Компания Haribo отзывает отдельные партии конфет Happy Cola F!ZZ в Нидерландах после того, как в них был найден каннабис, а несколько человек, включая детей, отравились.

В Мариуполе шесть оккупантов "задвухсотились" от отравленного алкоголя во время праздников - горсовет03.01.25, 13:23 • 26551 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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