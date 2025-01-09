Через обстріли евакуюють 344 населені пункти на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку через постійні обстріли та складні умови евакуюють людей, особливо з лівого берега Осколу, де ситуація найнапруженіша. Про це розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"З цього напрямку у нас відбувається посилена евакуація. Якщо взяти всю область, то 344 населені пункти підпадають під евакуаційні заходи. На Куп'янському напрямку, лівий берег, який найближчий до ворога, наразі перебуває 133 людини", - сказав Синєгубов.

Він додав, що на правому березі - більше 1000 людей.

Звичайно, ми намагаємося вивезти всіх по максимуму, тому що там досить важко забезпечувати електроенергію, опалення та водопостачання. На лівому березі це майже відсутнє, а на правому березі ситуацію тримаємо. Однак під постійними ворожими обстрілами змушені працювати наші комунальники, відновлюючи інфраструктуру, оскільки ворог б'є і по комунальних службах, і по екстреній медичній допомозі - сказав керівник Харківської ОВА.

Він розповів, що нещодавно було уражено автомобіль "швидкої" і працівники отримали поранення. Так само під ударом підрозділи ДСНС та інші.

росіяни постійно б'ють по переправах і по всьому, що бачать - зазначив Синєгубов.

Також він розповів, що в області є 44 тисячі домогосподарств, що належать до вразливих категорій, і вони розподілені за напрямками відповідно до того, яку допомогу можуть отримати. Зокрема, 13 тисяч домогосподарств вже отримали по 21 тисячі гривень, які будуть використані на закупівлю паливної деревини для опалювального сезону.

Крім того, за словами Синєгубова, розпочато роздачу балонів зі скрапленим газом в рамках експериментального проєкту, і 200 домогосподарств вже отримали таку допомогу, а на черзі ще тисячі.

Також продовжується забезпечення вразливих категорій населення. Ці сім'ї знаходяться або на прифронтових територіях, або в місцях без централізованого теплопостачання, або у скрутному матеріальному становищі.

Нагадаємо

Окупанти на Куп'янському напрямку намагаються проникнути вглиб і захопити плацдарми.