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Из-за обстрелов эвакуируют 344 населенных пункта на Купянском направлении

Из-за обстрелов эвакуируют 344 населенных пункта на Купянском направлении

Киев  •  УНН

 • 4160 просмотра

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На Купянском направлении из-за постоянных обстрелов эвакуируют население, особенно с левого берега Оскола. На левом берегу остается 133 человека, на правом - более 1000.

На Купянском направлении из-за постоянных обстрелов и сложных условий эвакуируют людей, особенно с левого берега Оскола, где ситуация самая напряженная. Об этом рассказал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"С этого направления у нас происходит усиленная эвакуация. Если взять всю область, то 344 населенных пункта подпадают под эвакуационные мероприятия. На Купянском направлении, левый берег, который ближайший к врагу, сейчас находится 133 человека", - сказал Синегубов.

Он добавил, что на правом берегу - более 1000 человек.

Конечно, мы стараемся вывезти всех по максимуму, потому что там достаточно трудно обеспечивать электроэнергию, отопление и водоснабжение. На левом берегу это почти отсутствует, а на правом берегу ситуацию держим. Однако под постоянными вражескими обстрелами вынуждены работать наши коммунальщики, восстанавливая инфраструктуру, поскольку враг бьет и по коммунальным службам, и по экстренной медицинской помощи

- сказал руководитель Харьковской ОВА.

Он рассказал, что недавно был поражен автомобиль "скорой" и работники получили ранения. Так же под ударом подразделения ГСЧС и другие. 

россияне постоянно бьют по переправам и по всему, что видят

- отметил Синегубов.

Также он рассказал, что в области есть 44 тысячи домохозяйств, относящихся к уязвимым категориям, и они распределены по направлениям в соответствии с тем, какую помощь могут получить. В частности, 13 тысяч домохозяйств уже получили по 21 тысяче гривен, которые будут использованы на закупку топливной древесины для отопительного сезона.

Кроме того, по словам Синегубова, начата раздача баллонов со сжиженным газом в рамках экспериментального проекта, и 200 домохозяйств уже получили такую помощь, а на очереди еще тысячи.

Также продолжается обеспечение уязвимых категорий населения. Эти семьи находятся либо на прифронтовых территориях, либо в местах без централизованного теплоснабжения, либо в трудном материальном положении.

Напомним

Оккупанты на Купянском направлении пытаются проникнуть вглубь и захватить плацдармы.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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