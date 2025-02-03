Масова бійка підлітків сталася у харківському ТРЦ: поліція встановлює обставини

У торговельно-розважальному центрі Харкова сталася масова бійка між підлітками, учасники чинили опір охороні. Поліція оперативно припинила конфлікт та проводить перевірку інциденту. Про це повідомили у ГУНП в Харківській області, пише УНН.

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Повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі Харкова поліція отримала 2 лютого близько 18:36.

На місці було встановлено, що "між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку". Також, за даними поліції, учасники події чинили опір представникам охоронної компанії.

"Правопорушення було припинене. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення", - зазначили у поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює обставини конфлікту для притягнення до відповідальності всіх винних.

За медичною допомогою на вечір 2 лютого ніхто не звертався.

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