Масова бійка підлітків сталася у харківському ТРЦ: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
У торговельно-розважальному центрі Харкова сталася масова бійка між підлітками, які чинили опір охороні. Поліція оперативно припинила конфлікт та проводить перевірку інциденту, постраждалих немає.
У торговельно-розважальному центрі Харкова сталася масова бійка між підлітками, учасники чинили опір охороні. Поліція оперативно припинила конфлікт та проводить перевірку інциденту. Про це повідомили у ГУНП в Харківській області, пише УНН.
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Повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі Харкова поліція отримала 2 лютого близько 18:36.
На місці було встановлено, що "між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку". Також, за даними поліції, учасники події чинили опір представникам охоронної компанії.
"Правопорушення було припинене. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення", - зазначили у поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює обставини конфлікту для притягнення до відповідальності всіх винних.
За медичною допомогою на вечір 2 лютого ніхто не звертався.
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