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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массовая драка подростков произошла в харьковском ТРЦ: полиция устанавливает обстоятельства

Массовая драка подростков произошла в харьковском ТРЦ: полиция устанавливает обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 12551 просмотра

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В торгово-развлекательном центре Харькова произошла массовая драка между подростками, которые сопротивлялись охране. Полиция оперативно прекратила конфликт и проводит проверку инцидента, пострадавших нет.

В торгово-развлекательном центре Харькова произошла массовая драка между подростками, участники сопротивлялись охране. Полиция оперативно прекратила конфликт и проводит проверку инцидента. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Сообщение о массовой драке в одном из крупнейших ТРЦ в центре Харькова полиция получила 2 февраля около 18:36. 

На месте было установлено, что "между подростками возник конфликт, который перерос в драку". Также, по данным полиции, участники происшествия оказали сопротивление представителям охранной компании. 

"Правонарушение было прекращено. От администратора торгово-развлекательного центра принято заявление и объяснения", - отметили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта для привлечения к ответственности всех виновных.

За медицинской помощью на вечер 2 февраля никто не обращался.

Драка двух подруг произошла в киевском ТРЦ: за дело взялась полиция03.02.25, 09:43 • 11329 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
kharkivХарьков

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