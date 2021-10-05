Марнота марнот. Як нардепи усували Разумкова, залишились без порядку денного і закрили засідання - фоторепортаж із ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні Верховна Рада провела засідання, на якому нардепи відсторонили спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань, безуспішно намагались відсторонити Руслана Стефанчука, залишились без порядку денного і закрили засідання. Як усе це відбувалось - дивіться у фоторепортажі УНН.
Деталі
Спершу Дмитро Разумков оголосив, що народні депутати двох фракцій ініціюють відсторонення його від ведення пленарних засідань ВР.
І, зрештою, нардепи таки відсторонили спікера. Відповідне рішення підтримали 240 народних обранців.
Потім парламентарі включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади. Пропозицію першого заступника голови фракції “Слуга народу” Олександра Корнієнка щодо розгляду відставки Разумкова 7 жовтня підтримали 246 нардепів.
Проте відстороненням Разумкова на засіданні вирішили не обмежуватись - фракції "Євросолідарність" та "Голос" двічі намагалися відсторонити Руслана Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради.
Але перша пропозиція відсторонення не набрала достатньої кількості голосів – “за” висловилися лише 69 народних депутатів, ще двоє сказали, що голосували за, але не спрацювала кнопка.
Друга пропозиція відсторонення Стефанчука набрала 66 голосів.
На цьому засідання - закрили, адже Рада, фактично, залишилась без порядку денного, бо у понеділок його не проголосували.
Як повідомив УНН депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко, низка фракцій Верховної Ради ініціювала проведення цього тижня ще одного засідання Погоджувальної ради ВР.
Пізніше його однопартієць Качура повідомив, що засідання Погоджувальної ради хочуть зібрати вже сьогодні, але, ймовірно, щось пішло не так.
Тож запасаємось попкорном і чекаємо продовження пристрастей за відставкою Разумкова.
Додамо
Під час брифінгу Разумков зазначив, що мав можливість поговорити з президентом Зеленським про зміну рішення щодо своєї відставки, проте не став цього робити через свої принципи.
Також він додав, що вважає свою відставку незаконною, проте звертатися до суду, щоб довести свою правоту, він не буде.