"Слуги" і група "Довіра" ініціюють проведення погоджувальної ради вже сьогодні

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"З ініціативи двох депутатських фракцій ВРУ пропонується сьогодні скликати і провести погоджувальну раду, на якій переглянуть тижневий порядок денний засідань ВРУ 5-8 жовтня", - написав Качура.

Тим часом у першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука заявили, що зараз нічого не відомо про проведення сьогодні Погоджувальної раді. "Чекаємо", - сказав співрозмовник УНН.

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Сьогоднішнє засідання ВР довелося закрити без розгляду питань, враховуючи те, що Погоджувальна рада у понеділок не затвердила порядок денний на цей пленарний тиждень. За словами першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який залишився головувати на засіданнях після відсторонення голови ВР Дмитра Разумкова, три фракції і групи внесли пропозицію про звернення до голови Верховної Ради невідкладно зібрати Погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Стефанчук висловив сподівання, що найближчим часом буде проведена Погоджувальна рада і закрив пленарне засідання.

Це вже коментують і в депутатському корпусі. "Верховна Рада розійшлася, бо… немає порядку денного. Погоджувальна рада не затвердила порядок денний вчора, голова ВР відсторонений, при цьому зібрати Погоджувальну раду може тільки Разумков. Йому це, зрозуміло, тепер абсолютно не потрібно. Клінч", - зауважив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Водночас член комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов розповів УНН, за яких умов скликається засідання Погоджувальної ради. "Скликає голова (Верховної Ради – ред.), а в разі його відсутності - перший заступник або за ініціативою двох чи більше депутатський фракцій (груп)", - пояснив він.