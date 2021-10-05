Погоджувальну раду у парламенті хочуть зібрати другий раз за тиждень

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Низка фракцій Верховної Ради ініціювала проведення цього тижня ще одного засідання Погоджувальної ради ВР. Інформацію про це УНН підтвердив депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.

Цитата:

“Порядок денний не був проголосований вчора на погоджувальній, тому фактично зараз склалась така ситуація, що у нас немає порядку денного. Поки його не буде, Раді немає, по чому працювати, тому чекаємо”, — сказав Устенко.

Деталі

Зі слів нардепа, засідання планують провести завтра, 6 жовтня. Ініціювало таке засідання фракція “Слуга народу” і депгрупи “За майбутнє”, “Довіра”.

Водночас нардеп не певен, чи буде засідання вести Дмитро Разумков, якого сьогодні відсторонили від ведення низки пленарних засідань.

Додамо

Народні депутати у вівторок, 5 жовтня, включили до порядку денного пленарного засідання на четвер, 7 жовтня, питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.

Після цього ще було голосування щодо відсторонення першого заступника голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука від ведення на два пленарних засідань, однак, пропозицію підтримали лише 66 народних депутатів, чого недостатньо для ухвалення рішення.

На пропозицію двох фракцій у пленарному засідання було оголошено перерву. Після закінчення перерви Стефанчук повідомив, що враховуючи те, що Погоджувальна рада не затвердила порядок денний на цей пленарний тиждень, три фракції і групи внесли пропозицію про звернення до голови Верховної Ради невідкладно зібрати Погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Стефанчук висловив сподівання, що найближчим часом буде проведена Погоджувальна рада і закрив пленарне засідання.

Це вже коментують і в депутатському корпусі. "Верховна Рада розійшлася, бо… немає порядку денного. Погоджувальна рада не затвердила порядок денний вчора, голова ВР відсторонений, при цьому зібрати Погоджувальну раду може тільки Разумков. Йому це, зрозуміло, тепер абсолютно не потрібно. Клінч", - зауважив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Водночас член комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов розповів УНН, за яких умов скликається засідання Погоджувальної ради. "Скликає голова (Верховної Ради – ред.), а в разі його відсутності - перший заступник або за ініціативою двох чи більше депутатський фракцій (груп)", - пояснив він.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.

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