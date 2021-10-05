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Согласительный совет в парламенте хотят собрать второй раз за неделю

Согласительный совет в парламенте хотят собрать второй раз за неделю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Ряд фракций Верховной Рады инициировал проведение на этой неделе еще одного заседания Согласительного совета ВР. Информацию об этом УНН подтвердил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Цитата:

"Порядок дня не был проголосован вчера на согласительном, поэтому фактически сейчас сложилась такая ситуация, что у нас нет повестки дня. Пока ее не будет, Раде нет, по чему работать, поэтому ждем", - сказал Устенко.

Детали

По словам нардепа, заседание планируют провести завтра, 6 октября. Инициировали такое заседание фракция "Слуга народа" и депгруппы "За будущее", "Доверие".

В то же время нардеп не уверен, будет ли заседание вести Дмитрий Разумков, которого сегодня отстранили от ведения ряда пленарных заседаний.

Добавим

Народные депутаты во вторник, 5 октября, включили в повестку дня пленарного заседания на четверг, 7 октября, вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

После этого еще было голосование по отстранению первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука от ведения на два пленарных заседания, однако, предложение поддержали только 66 народных депутатов, чего недостаточно для принятия решения.

По предложению двух фракций в пленарном заседании был объявлен перерыв. После окончания перерыва Стефанчук сообщил, что учитывая то, что Согласительный совет не утвердил повестку дня на этой пленарной неделе, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать Согласительный совет и определиться с повесткой дня. Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен Согласительный совет и закрыл пленарное заседание.

Это уже комментируют и в депутатском корпусе. "Верховная Рада разошлась, потому что... нет повестки дня. Согласительный совет не утвердил повестку дня вчера, председатель ВР отстранен, при этом собрать Согласительный совет может только Разумков. Ему это, разумеется, теперь совершенно не нужно. Клинч", - отметил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

В то же время член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов рассказал УНН, при каких условиях созывается заседание Согласительного совета. "Созывает председатель (Верховной Рады - ред.), а в случае его отсутствия - первый заместитель или по инициативе двух или более депутатский фракций (групп)", - пояснил он.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

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