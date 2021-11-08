Марний орган та керівник - корупціонер: у Раді озвучили претензії до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Керівництво НАБУ дискредитувало і себе, і сам орган своєю марністю. Про це заявив народний депутат Юрій Загородній, коментуючи результати роботи антикорупціонерів, передає УНН.
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"Сьогодні НАБУ працює неефективно. Які можна назвати справи, які розслідувало НАБУ? Від їхньої роботи була якась користь для держави?“,- Зазначив він.
Загородній додає, що ім’я керівника НАБУ безпосередньо пов’язують з корупцією, і те, що він керує антикорупційним органом — не логічно.
“Ми прекрасно знаємо, що сам керівник НАБУ (Артем Ситник — ред.) викритий у корупційних діях, і виходить, що НАБУ, яке має боротися з корупцією — саме є корупційним органом. А те, що „слуги“ (фракція „Слуга народу“ — ред.) проголосували за те, щоб це був окремий орган виконавчої влади — подивимося як він буде працювати. Поки він працює неефективно і непрофесійно”, — резюмував нардеп.
Додамо
Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією малоефективна.
У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро. Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
За останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%).
Більше, ніж НАБУ, українці довіряють всім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.
До речі
Окружний адміністративний суд Києва просять визначити, чи є керівництво НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава агентами спецслужб США.