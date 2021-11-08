Бесполезный орган и руководитель - коррупционер: в Раде озвучили претензии к НАБУ

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“Сегодня НАБУ работает неэффективно. Какие можно назвать дела, которые расследовало НАБУ?От их работы была какая-то польза для государства?”, — отметил он.

Загородний добавляет, что имя руководителя НАБУ напрямую связывают с коррупцией, и то, что он руководит антикоррупционным органом — не логично.

“Мы прекрасно знаем, что сам руководитель НАБУ (Артём Сытник — ред.) уличённый в коррупционных действиях, и получается, что НАБУ, которое должно бороться с коррупцией — само является коррупционным органом. А то, что „слуги“ (фракция „Слуга народа“ — ред.) проголосовали за то, чтобы это был отдельный орган исполнительной власти — посмотрим как он будет работать. Пока он работает неэффективно и непрофессионально”, — резюмировал нардеп.

Добавим

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нету стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем остальным правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

Кстати

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.