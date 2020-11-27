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Марченко назвав можливий локдаун “різдвяними канікулами”

Марченко назвав можливий локдаун “різдвяними канікулами”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав можливе запровадження локдауну “різдвяними канікулами”. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.

“Давайте цю подію розкладемо на частини. Перша і головна - це "якщо". Якщо буде необхідність запровадити локдаун, або, як я назвав би, різдвяні канікули. Тож якщо буде така необхідність, з урахуванням заповненості ліжок у лікарнях, пандемічної ситуації, розгортання коронакризи - все має бути чітко обґрунтовано”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що він би розділяв питання ліквідності, тобто закриття необхідності 3 млрд доларів, і питання наявності коштів в бюджеті на виконання цілей, які заклав президент щодо допомоги бізнесу

“Тобто законодавчо і технічно кошти ми можемо знайти. Питання, яке виникає і буде виникати, це питання ліквідності казначейського рахунку і можливості підкріпити відповідними податками або іншими джерелами фінансування цих видатків. От і все. На сьогоднішній момент є законопроєкт, який передбачав додаткові надходження у понад 10 млрд грн у ковідний фонд. Ми на ці кошти розраховуємо до кінця року, і це є додатковим джерелом, яке до цього часу не враховане в бюджеті. І є сподівання, що цим джерелом ми зможемо закрити це питання. Якщо виникне така потреба - ще раз підкреслюю”, - додав Марченко.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що перші результати "карантину вихідного дня", впровадженого 13 листопада задля зменшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, будуть помітні за тиждень. Тоді стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати "повний локдаун". 

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