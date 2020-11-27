Міністр фінансів: у Держбюджеті бракує 3 млрд доларів

“Повертаємося до запозичень і згадуємо, що у нас бюджет, який приймали у (Верховній) Раді у квітні, коли мене тільки призначили міністром фінансів, передбачав надходження коштів від міжнародних фінансових організацій в обсязі понад 6 млрд доларів. Зараз реально ми не отримали понад 3 млрд доларів з різних причин. Зокрема, через неприйняття законів вчасно і через рішення суддів”, — повідомив Марченко.

Слід зазначити, Марченко заявляв, що до кінця року доходи державного бюджету будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень.