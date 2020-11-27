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Міністр фінансів: у Держбюджеті бракує 3 млрд доларів

Міністр фінансів: у Держбюджеті бракує 3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Щонайменше 3 млрд доларів бракує в держбюджеті на поточний рік через відсутність кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій. Таку заяву в ефірі програми "Право на владу" зробив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН.

“Повертаємося до запозичень і згадуємо, що у нас бюджет, який приймали у (Верховній) Раді у квітні, коли мене тільки призначили міністром фінансів, передбачав надходження коштів від міжнародних фінансових організацій в обсязі понад 6 млрд доларів. Зараз реально ми не отримали понад 3 млрд доларів з різних причин. Зокрема, через неприйняття законів вчасно і через рішення суддів”, — повідомив Марченко.

Слід зазначити, Марченко заявляв, що до кінця року доходи державного бюджету будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 26 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Марченко про Держбюджет-2021: у нас були складні перемовини з МВФ

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

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