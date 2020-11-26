Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.
Міністр: до кінця року доходи Бюджету будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. До кінця року доходи державного бюджету будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє УНН.
“До кінця року доходи будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень. Незважаючи на пандемію, незважаючи на кризу податкова служба вже виконала річний план доходів”, — наголосив він.
Нагадаємо, що сьогодні, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.
До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.