Міністр: до кінця року доходи Бюджету будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень

“До кінця року доходи будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень. Незважаючи на пандемію, незважаючи на кризу податкова служба вже виконала річний план доходів”, — наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.