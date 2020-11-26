Министр: к концу года доходы бюджета будут перевыполнены на 10 млрд гривен

“До конца года доходы будут перевыполнены на 10 млрд гривен. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис налоговая служба уже выполнила годовой план доходов ”, - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня на внеочередном заседании, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

К этому утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 года будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.