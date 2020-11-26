Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 года будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.
Министр: к концу года доходы бюджета будут перевыполнены на 10 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. К концу года доходы государственного бюджета будут перевыполнены на 10 млрд гривен. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает УНН.
“До конца года доходы будут перевыполнены на 10 млрд гривен. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис налоговая служба уже выполнила годовой план доходов ”, - подчеркнул он.
Напомним, что сегодня на внеочередном заседании, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.
К этому утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.