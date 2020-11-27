Марченко назвал возможный локдаун "рождественскими каникулами"

"Давайте это событие разложим на части. Первая и главная - это "если". Если будет необходимость ввести локдаун, или, как я назвал бы, рождественские каникулы. И если будет такая необходимость, с учетом заполняемости коек в больницах, пандемической ситуации, развертывание коронакризиса - все должно быть четко обосновано", - сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что он бы разделял вопрос ликвидности, то есть закрытие необходимости 3 млрд долларов, и вопрос наличия средств в бюджете на выполнение целей, которые заложил президент по помощи бизнесу.

"То есть законодательно и технически средства мы можем найти. Вопрос, который возникает и будет возникать, это вопрос ликвидности казначейского счета и возможности подкрепить соответствующими налогами или другими источниками финансирования этих расходов. Вот и все. На сегодняшний момент есть законопроект, предусматривающий дополнительные поступления в более 10 млрд грн в ковидний фонд. Мы на эти средства рассчитываем до конца года, и это является дополнительным источником, что до сих пор не учтено в бюджете. И есть надежда, что этим источником мы сможем закрыть этот вопрос. Если возникнет такая необходимость - еще раз подчеркиваю", - добавил Марченко.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что первые результаты "карантина выходного дня", введенного 13 ноября для уменьшения количества больных коронавирусной болезни COVID-19 будут заметны через неделю. Тогда станет ясно, нужно ли применять "полный локдаун".