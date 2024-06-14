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Малайзія побудує порт поблизу Куала-Лумпура на тлі зміни ланцюжка поставок

Малайзія побудує порт поблизу Куала-Лумпура на тлі зміни ланцюжка поставок

Київ • УНН

 • 26785 перегляди

Малайзія побудує контейнерний порт на базі штучного інтелекту вартістю 425 мільйонів доларів поблизу Куала-Лумпура, щоб задовольнити мінливі вимоги ланцюжка поставок і підвищити якість логістичних послуг.

Малайзія побудує новий контейнерний порт уздовж західного узбережжя Малайського півострова, оскільки країна готується задовольнити попит на логістичні послуги, викликаний глобальними змінами в ланцюгах поставок. Про це УНН пише з посиланням на Nikkei Asia.

Деталі

Порт вартістю 425 млн доларів вперше в Малайзії використовуватиме штучний інтелект для підвищення операційної ефективності. Система ШІ аналізуватиме дані про дорожній рух, плануватиме рух суден, відстежуватиме морські операції в порту та керуватиме автоматизованою логістикою.

Очолить проєкт місцевий девелопер Tanco Holdings у співпраці з китайською морською інжиніринговою компанією CCCC Dredging Co, що входить до складу державної компанії China Communications Construction Co. Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння на початку цього місяця. Але ще не оголосили очікувану дату завершення будівництва.

Згідно з повідомленням, порт буде побудований в місті Порт-Діксон, штат Негері-Сембілан. Розташований неподалік від Куала-Лумпура і середини Малаккської протоки, він може отримати вигоду від високого трафіку і зв'язку з ключовими промисловими регіонами Малайзії.

Порт матиме 1,8-кілометровий причал, термінал і контейнерну зону площею приблизно 800 кв. метрів. За очікуваннями, він зможе приймати найбільші контейнеровози.

Згідно з повідомленням, порт також буде оснащений автоматизованими кранами, безпілотними вантажівками і заходами кібербезпеки найвищого рівня

Контекст

Оскільки глобальні компанії диверсифікують ланцюги поставок, Малайзія стає бенефіціаром, залучаючи інвестиції від виробників електроніки та інших галузей. Найбільший в країні порт Кланг планує подвоїти свої потужності, щоб задовольнити попит.

Новий порт може значно стимулювати логістику та морські транспортні послуги в країні, оскільки мережа доріг і автомагістралей з'єднає його з основними промисловими районами.

Малайзія готова вести переговори з Китаєм щодо Південно-Китайського моря03.04.23, 19:09 • 847548 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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