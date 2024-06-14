Малайзия построит новый контейнерный порт вдоль западного побережья Малайского полуострова, поскольку страна готовится удовлетворить спрос на логистические услуги, вызванный глобальными изменениями в цепочках поставок. Об этом УНН пишет со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

Порт стоимостью 425 млн долларов впервые в Малайзии будет использовать искусственный интеллект для повышения операционной эффективности. Система ИИ будет анализировать данные о дорожном движении, планировать движение судов, отслеживать морские операции в порту и управлять автоматизированной логистикой.

Возглавит проект местный девелопер Tanco Holdings в сотрудничестве с китайской морской инжиниринговой компанией CCCC Dredging Co, входящей в состав государственной компании China Communications Construction Co. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в начале этого месяца. Но еще не объявили ожидаемую дату завершения строительства.

Согласно сообщению, порт будет построен в городе Порт-Диксон, штат Негери-Сембилан. Расположенный неподалеку от Куала-Лумпура и середины Малаккского пролива, он может получить выгоду от высокого трафика и связи с ключевыми промышленными регионами Малайзии.

Порт будет иметь 1,8-километровый причал, терминал и контейнерную зону площадью примерно 800 кв. метров. По ожиданиям, он сможет принимать самые большие контейнеровозы.

Согласно сообщению, порт также будет оснащен автоматизированными кранами, беспилотными грузовиками и мерами кибербезопасности самого высокого уровня

Контекст

Поскольку глобальные компании диверсифицируют цепочки поставок, Малайзия становится бенефициаром, привлекая инвестиции от производителей электроники и других отраслей. Крупнейший в стране порт Кланг планирует удвоить свои мощности, чтобы удовлетворить спрос.

Новый порт может значительно стимулировать логистику и морские транспортные услуги в стране, поскольку сеть дорог и автомагистралей соединит его с основными промышленными районами.

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