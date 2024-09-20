Максим Кріппа прокоментував придбання готелю "Україна"
Київ • УНН
ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи виграло аукціон з приватизації готелю "Україна" в Києві за 2,5 млрд грн. Кріппа вважає ціну обґрунтованою та планує реконструкцію, зберігаючи профіль готелю.
18 вересня в результаті онлайн-аукціону було визначено компанію, яка приватизує знаковий готель "Україна" у Києві. Переможцем стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи. Інвестор вважає 2,5 млрд гривень цілком обґрунтованою ціною та переконаний, що саме зараз варто вкладати кошти в Україну. Про рішення зробити ставку та плани на готель Максим Кріппа розповів Forbes Ukraine, передає УНН.
"Ставка у 2,5 млрд гривень цілком обґрунтована, зважаючи на важливість і цінність готелю. Готуючись до участі в аукціоні, ми провели аналіз й оцінили реальну вартість активу. Я впевнений, що квадратний метр в центрі столиці України не може коштувати тих сум, які були запропоновані іншими учасниками. Наша пропозиція є справедливою ціною, і своїм прикладом я показав, що такі легендарні об’єкти не можуть купуватися за безцінь", – прокоментував Максим Кріппа.
Він поділився коли може початися реконструкція готелю "Україна", а також розповів, що крім розширення інвестиційних активів в нерухомості, серед його інтересів залишається IT, розробка відео ігор та кіберспорт.
Окрему увагу Максим Кріппа приділяє благодійності: "Найголовнішим сьогодні для мене є підтримка України. Заснована мною благодійна організація МК Foundation зосереджена навколо матеріально-технічного забезпечення ЗСУ, рятувальних та медичних служб. Це повністю ініціатива приватного капіталу. Жодних донатів, чи зборів. Наразі загальна сума допомоги сягнула 830 млн грн", - прокоментував бізнесмен.
За умовами приватизації, новий власник має закрити борги готелю перед працівниками, державою і кредиторами, а також зобов’язується не змінювати основний вид діяльності об’єкту протягом п’яти років і не звільняти співробітників щонайменше перші півроку.