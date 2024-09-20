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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Максим Криппа прокомментировал приобретение гостиницы "Украина"

Максим Криппа прокомментировал приобретение гостиницы "Украина"

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 13:23  •  6074 просмотра

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ООО "Ола Файн" Максима Криппы выиграло аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в Киеве за 2,5 млрд грн. Криппа считает цену обоснованной и планирует реконструкцию, сохраняя профиль отеля.

18 сентября в результате онлайн-аукциона была определена компания, которая приватизирует знаковый отель «Украина» в Киеве. Победителем стало ООО «Ола Файн» Максима Криппы. Инвестор считает 2,5 млрд гривен вполне обоснованной ценой и убежден, что именно сейчас стоит вкладывать средства в Украину. О решении сделать ставку и планах на отель Максим Криппа рассказал Forbes Ukraine, передает УНН.

«Ставка в 2,5 млрд гривен вполне обоснована, учитывая важность и ценность отеля. Готовясь к участию в аукционе, мы провели анализ и оценили реальную стоимость актива. Я уверен, что квадратный метр в центре столицы Украины не может стоить тех сумм, которые были предложены другими участниками. Наше предложение является справедливой ценой, и своим примером я показал, что такие легендарные объекты не могут покупаться за бесценок», - прокомментировал Максим Криппа.

Он поделился когда может начаться реконструкция гостиницы «Украина», а также рассказал, что кроме расширения инвестиционных активов в недвижимости, среди его интересов остается IT, разработка видео игр и киберспорт.

Отдельное внимание Максим Криппа уделяет благотворительности: «Самым главным сегодня для меня является поддержка Украины. Основанная мной благотворительная организация МК Foundation сосредоточена вокруг материально-технического обеспечения ВСУ, спасательных и медицинских служб. Это полностью инициатива частного капитала. Никаких донатов, или сборов. Сейчас общая сумма помощи достигла 830 млн грн», - прокомментировал бизнесмен.

По условиям приватизации, новый владелец должен закрыть долги отеля перед работниками, государством и кредиторами, а также обязуется не менять основной вид деятельности объекта в течение пяти лет и не увольнять сотрудников по меньшей мере первые полгода.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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