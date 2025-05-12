Майже весна: якою буде погода в Україні у понеділок
Київ • УНН
За даними Укргідрометцентру, 11 травня у більшості південних, центральних та східних областей очікуються помірні дощі. У Києві та області хмарно з проясненнями, можливий дощ.
У понеділок, 11 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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За даними синоптиків, у більшості південних, центральних та східних областей очікуються помірні дощі, вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.
10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат ... вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря становитиме 12-14° тепла.
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